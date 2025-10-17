Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 17 ottobre

Il ritorno del campionato dopo la pausa per le Nazionali rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, venerdì 17 ottobre. Si parla innanzitutto del Milan, alle prese con un paio di infortuni importanti dei suoi big: Rabiot fuori un mese, si teme per Pulisic. Allegri, dunque, contro la Fiorentina avrà bisogno del miglior Leao.

Spazio anche all'Inter e alle parole del suo ds, Piero Ausilio: "Non ho avuto il tempo di lavorare con Gasperini, un top. Neymar? Mai sentito nessuno. L'Arabia? parliamo di niente. E su Lautaro, Lookman, Koné e Pio...". Guai, infine, per la Juventus: Possibile violazione del Fair Play Finanziario. Aperto un procedimento per il triennio 2022-2025: può portare a sanzioni economiche e a restrizioni sulle liste. L'esito atteso per la primavera 2026.