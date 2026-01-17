Lotta scudetto, Il Corriere dello Sport in apertura: "Chivu fa paura"
"Chivu fa paura" scrive quest'oggi in prima pagina Il Corriere dello Sport. Con un'eventuale vittoria a Udine, dove l'Inter scenderà in campo oggi alle 15, Chivu porterebbe a casa l'ottava vittoria in nove giornate, cifra molto significativa sul piano della lotta scudetto.
Lo sanno bene le avversarie, tra cui il Napoli che alle 18 sfiderà il Sassuolo, con l'obiettivo di tornare ai 3 punti dopo le 3 vittorie di fila. La uventus sarà invece impegnata questa sera contro il Cagliari.
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
