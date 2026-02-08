Mancini titolare col Cagliari nonostante la frattura al naso. Il Romanista: "Bello in maschera"

Nonostante la frattura al naso rimediata nella dura sfida di Udine, Gianluca Mancini non si tira indietro. Il difensore giallorosso stringe i denti e domani, contro il Cagliari, è pronto a guidare una retroguardia alle prese con più di una criticità. Ndicka è diffidato e costretto a giocare con attenzione, mentre Hermoso non è ancora al top della condizione: per questo servirà tutta l’esperienza e la personalità del numero 23.

Mancini, leader tecnico ed emotivo della difesa, è chiamato a prendersi la squadra sulle spalle in un momento delicato della stagione. Una prova di carattere che rispecchia il suo legame profondo con la Roma: la volontà di restare a lungo in giallorosso è chiara, così come il desiderio di continuare a lottare e soffrire per questi colori. Anche con una maschera sul volto, Mancini resta il simbolo della battaglia.