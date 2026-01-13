Manita bianconera, Corriere Torino titola: "Juve-Cremonese, cinque volte gol"

Un'autentico dominio a tutto campo quello mostrato dalla Juventus all'Allianz Stadium nell'incrocio - valido la ventesima giornata di Serie A - con la Cremonese: Bremer e Jonathan David per un uno-due velocissimo, poi il palo su rigore di Yildiz ribadito in porta dallo stesso talento turco che il Bayern Monaco si è fatto sfuggire con troppa facilità. L'autogol di Terracciano e il pokerissimo di McKennie a chiudere il tabellino dorato invece. "Cinque volte gol", titola Corriere Torino stamane. Con questo risultato, infatti, Luciano Spalletti e la sua banda sono saliti al terzo posto e a -4 dall'Inter.

Luciano Spalletti, allenatore in carica, ha commentato così in conferenza stampa post-vittoria: "Che voto darei alla Juventus? Un buon voto ma non altissimo perchè ci sono tante cose che si potevano darci un altro step in avanti. Poi quando c'è entusiasmo a volte si chiama anche della buona sorte dalla nostra parte come stasera e contro il Sassuolo. Però la squadra ha fatto partite e per noi non è semplice essere così continuativi nelle partite. Io darei un bel 7 stasera".

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha invece dichiarato: "Salvo tutto perchè è una partita che ci permette di apprendere. Il primo gol ci ha fatto innervosire, perchè eravamo partiti bene creando buone trame di gioco. Poi abbiamo avuto una potenziale occasione con Zerbin e subito abbiamo preso una ripartenza del secondo gol. Il primo gol della Juventus nasce da un fallo su Yildiz che io non ho visto. Però questo serve a tutti noi per apprendere. Dopo il 2-0 non siamo riusciti a giocarla con l'energia giusta e non riuscivano a vincere i duelli ed è diventata una partita dove dovevamo stare attenti a non andare oltre. Non facciamo drammi e dobbiamo mantenere una costante disciplina anche nei momenti difficili. Tutto ci serve".