Marchisio a Tuttosport su Koopmeiners: "Assegnategli u ruolo"
L'intervista a Claudio Marchisio, in apertura su Tuttosport, si focalizza su un consiglio per la Juventus di Tudor: "Trovate un ruolo a Koop". L'ex giocatore bianconero, intervistato dal quotidiano, racconta come vede la situazione della Juventus e quella del giocatore. "Teun ha bisogno di serenità, ho vissuto anche io le sue difficoltà - spiega Marchisio -.Tudor deve assegnargli una posizione definita: spero si riveli l'allenatore giusto".
