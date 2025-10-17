Atalanta, Sulemana: "Il meglio deve ancora arrivare. Juric? Per me è un maestro"

Tra le rivelazioni di questo avvio di stagione c’è Kamaldeen Sulemana, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato così di Juric: "Lui è l’allenatore perfetto per me, tatticamente e tecnicamente. Mi ha dato fiducia subito appena arrivato a Southampton. È un maestro per me, mi aiuta a trovare la posizione giusta in campo sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Lui è il maestro e io sono lo studente: mi fido di lui e voglio fare sempre meglio".

Ha avuto modo in questi mesi di conoscere meglio la famiglia Percassi e il ds Tony D’Amico che l’hanno individuata e voluta?

"Sono grato per avere avuto questa opportunità, per essere stato scelto da loro. Ed è anche per questo motivo che voglio fare ancora di più per aiutare la squadra a stare il più in alto possibile".

Riguardo alle differenze tra i campionati di provenienza e quello attuale, il calciatore ha descritto la Serie A come un campionato top, molto tattico, che richiede di restare concentrati per tutta la durata della partita. Ha aggiunto che, al contrario, la Premier League lo ha formato innanzitutto fisicamente, definendolo un campionato molto intenso. Sul prossimo futuro dell'Atalanta, il giocatore si è detto ottimista, sostenendo che "il meglio debba ancora arrivare". Ha infatti espresso la convinzione che la squadra abbia ancora molte partite per migliorare la qualità del proprio gioco e che possa fare "qualcosa di grande anche in questa stagione".