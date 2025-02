Milan, la tentazione di Conceiçao contro l'Empoli: Leao a riflettere in panchina

Sergio Conceiçao in vista del doppio impegno campionato-coppa potrebbe sdoppiare la sua rosa. Previsto turnover nel match contro l'Empoli, anche in vista dei playoff di Champions contro il Feyenoord. L'allenatore del Milan, che ora può contare su una rosa più ricca e più variegata, potrebbe dare spazio ai nuovi arrivati Walker, Sottil e Joao Felix, lasciando fuori Rafa Leao.

Come sottolineato dal Corriere della Sera, il tecnico portoghese starebbe pensando alla seconda panchina consecutiva per l'attaccante suo connazionale. Un monito da dare a Rafa cercando un maggiore rendimento. "Se non ci fosse la partita cruciale di Champions League alle porte, la potenziale esclusione di oggi dovrebbe essere letta come una bocciatura", scrive il quotidiano.