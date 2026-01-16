Napoli a -6 dall'Inter, Il Mattino in apertura: "Conte, credici ancora. Il piano scudetto"

Il Napoli scivola a -6 dalla vetta e dall'Inter capolista, viene staccato dal Milan (ora a +3) e si trova co il fiato sul collo di Juventus e Roma, sotto di appena un punto. Questo l'esito dei recuperi della 16esima giornata di ieri, conclusi nella giornata di ieri dopo lo stop degli azzurri al Maradona contro il Napoli. Il Mattino però non si arrende e prova a spronare Conte con il titolo lanciato oggi in prima pagina: "Conte, credici ancora - si legge al centro dell'apertura del quotidiano campano -. Domani il Sassuolo, ecco il piano per riprendere la corsa scudetto".

Cristian Stellini, vice allenatore azzurro, aveva commentato così in conferenza stampa il pareggio contro il Parma: "Sono partite che accadono, partite nelle quali devi andare alla ricerca di un episodio positivo, una palla gol che trasformi immediatamente in gol, sblocchi il risultato e poi queste partite possono andare in discesa. Nelle ultime giornate abbiamo fatto grandi prestazioni a Roma con la Lazio, a Cremona, a Milano con l'Inter, in casa con queste squadre che si sono difese in modo compatto abbiamo trovato più difficoltà nell'andare in gol. E anche questa sera non siamo stati nel primo tempo abbastanza veloci e qualitativi nel gioco. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto meglio, abbiamo dato continuità alle azioni in area di rigore ma non abbiamo trovato il gol".