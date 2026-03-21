Napoli corsaro a Cagliari con McTominay, Il Mattino apre: "Scott, basta la parola"

Consueto spazio dedicato al Napoli oggi in prima pagina su Il Mattino, a maggior ragione perché ieri ha aperto la 30^ giornata di campionato. Azzurri vittoriosi sul campo del Cagliari per 0-1, con gol di McTominay dopo soli 2 minuti. Il quotidiano celebra tale successo con il titolo riportato di seguito: "Scott, basta la parola". Partenopei secondi, scavalcato il Milan che va in campo oggi.

Conte nel post gara: "Sapevamo dell'importanza di questi tre punti, perché questi tre punti prima della sosta ci aiutano a consolidare la zona Champions. Siamo stati bravi ad indirizzare subito la partita, ma potevamo fare meglio. Abbiamo avuto anche le occasioni per fare il secondo gol, ma non siamo stati abbastanza cattivi e cinici. Gli ultimi cinque minuti poteva succedere di tutto. L'1-0 non ti dà tranquillità di niente, io ai ragazzi lo dico sempre. Ma sono molto contento di quello che stiamo facendo. In questi sette mesi siamo stati bravi nonostante i tanti infortuni. Ora stanno piano piano rientrando tutti e posso dare nuova linfa alla squadra".