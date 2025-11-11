Napoli, dopo le accuse di Conte adesso rischiano i big. Il Mattino titola: "La resa dei conti"

“Qualcosa bisogna fare, perché non ho voglia di accompagnare un morto” era stato netto, Antonio Conte nella conferenza stampa dopo la sconfitta patita nell’ultimo turno di campionato al Dall’Ara contro il Bologna. Il ko ha fatto infuriare il tecnico salentino, il quale ha ricordato ai suoi come la stagione successiva al terzo scudetto la squadra arrivò 10ª.

Addirittura nella giornata di ieri si era ventilata una clamorosa possibilità di dimissioni, prontamente smentite in serata dal presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha voluto ribadire la fiducia al proprio allenatore attraverso un post pubblicato su X: “Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"…, che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".

Adesso però, scrive l’edizione odierna de Il Mattino in prima pagina, tanti big sarebbero a rischio. La svolta potrebbe arrivare già dal prossimo mercato di gennaio, dove non sono da escludere delle possibili sorprese.