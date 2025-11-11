Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, dopo le accuse di Conte adesso rischiano i big. Il Mattino titola: "La resa dei conti"

Napoli, dopo le accuse di Conte adesso rischiano i big. Il Mattino titola: "La resa dei conti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 07:13Rassegna stampa
Niccolò Righi

“Qualcosa bisogna fare, perché non ho voglia di accompagnare un morto” era stato netto, Antonio Conte nella conferenza stampa dopo la sconfitta patita nell’ultimo turno di campionato al Dall’Ara contro il Bologna. Il ko ha fatto infuriare il tecnico salentino, il quale ha ricordato ai suoi come la stagione successiva al terzo scudetto la squadra arrivò 10ª.

Addirittura nella giornata di ieri si era ventilata una clamorosa possibilità di dimissioni, prontamente smentite in serata dal presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha voluto ribadire la fiducia al proprio allenatore attraverso un post pubblicato su X: “Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"…, che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".

Adesso però, scrive l’edizione odierna de Il Mattino in prima pagina, tanti big sarebbero a rischio. La svolta potrebbe arrivare già dal prossimo mercato di gennaio, dove non sono da escludere delle possibili sorprese.

Articoli correlati
Napoli, De Laurentiis riporta serenità: fiducia in Conte. Da risolvere la tensione... Napoli, De Laurentiis riporta serenità: fiducia in Conte. Da risolvere la tensione interna
"Uomo vero, felice di averlo al mio fianco". De Laurentiis spazza via le polemiche... "Uomo vero, felice di averlo al mio fianco". De Laurentiis spazza via le polemiche e blinda Conte
De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso... De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Altre notizie Rassegna stampa
Infortuni in aumento, ma difesa record. Il Romanista titola: "Apriti Celik" Infortuni in aumento, ma difesa record. Il Romanista titola: "Apriti Celik"
In Spagna si celebra il ritorno di Messi al Camp Nou: "Che bello che sei ritornato"... In Spagna si celebra il ritorno di Messi al Camp Nou: "Che bello che sei ritornato"
Italia, due gare prima dei fantasmi spareggi a marzo. La Stampa: "I playoff a tavola"... Italia, due gare prima dei fantasmi spareggi a marzo. La Stampa: "I playoff a tavola"
Inter, gli effetti di Chivu. Corriere della Sera: "Squadra incattivita, attacco più... Inter, gli effetti di Chivu. Corriere della Sera: "Squadra incattivita, attacco più forte"
Atalanta, svolta in panchina. L'Eco di Bergamo in prima pagina: "Via Juric, arriva... Atalanta, svolta in panchina. L'Eco di Bergamo in prima pagina: "Via Juric, arriva Palladino"
Miracolo Gasperini, Il Messaggero titola: "La Roma si scopre più forte dei guai" Miracolo Gasperini, Il Messaggero titola: "La Roma si scopre più forte dei guai"
L'Atalanta esonera Juric, QS in prima pagina: "E si affida a Palladino" L'Atalanta esonera Juric, QS in prima pagina: "E si affida a Palladino"
Napoli, dopo le accuse di Conte adesso rischiano i big. Il Mattino titola: "La resa... Napoli, dopo le accuse di Conte adesso rischiano i big. Il Mattino titola: "La resa dei conti"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio.."
2 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
3 Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
4 Il forfeit di Chiesa, Gattuso, Raspadori e non solo. Così l'Italia è ripartita a Coverciano
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie". Intanto il tecnico lavora ad una nuova Juventus
Immagine top news n.1 Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino. Oggi l'annuncio
Immagine top news n.2 "Uomo vero, felice di averlo al mio fianco". De Laurentiis spazza via le polemiche e blinda Conte
Immagine top news n.3 De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Immagine top news n.4 Atalanta, incontro con Palladino. Intesa trovata, manca solo il comunicato ufficiale
Immagine top news n.5 Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta: il comunicato. Ora tocca a Palladino
Immagine top news n.6 Mistero Chiesa: "Assenza da Coverciano sua scelta". Terzo forfeit di fila, ieri in campo
Immagine top news n.7 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie. Tether? Rapporto Agnelli-Juve inossidabile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Immagine news Serie C n.2 Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie A n.3 La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
Immagine news Serie A n.2 Sarri mette in mezzo anche Padre Pio. Ma la Lazio è al nono posto (come l'anno scorso)
Immagine news Serie A n.3 Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Immagine news Serie A n.4 Parma fa la conta degli infortunati. E Suzuki si opererà in Giappone
Immagine news Serie A n.5 I numeri del Milan con e senza Rabiot e Pulisic. Quanto hanno inciso le nazionali!
Immagine news Serie A n.6 La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Iannarilli: "Gioco meno quest'anno? Decide il mister, l'importante è la squadra"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Leone: "Palermo? Grande vittoria e grande reazione dopo il ko col Modena"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Cancellotti: "La difesa subisce troppi gol, dobbiamo lavorare per migliorare"
Immagine news Serie B n.4 Semplici: "Sampdoria, il problema non sono gli allenatori ma c'è rammarico: speravo di incidere"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Confente: "Ripetersi in B sarà difficile, ma non impossibile. Abate grande tecnico"
Immagine news Serie B n.6 Monza, Thiam: "L'obiettivo è tornare subito in Serie A, non bisogna sottovalutare nessuno"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si è chiusa la 13ª giornata: Vicenza in fuga, Ravenna e Catania in vetta
Immagine news Serie C n.2 Salernitana: tra paura, involuzione ed errori societari. Club insoddisfatto degli arbitraggi
Immagine news Serie C n.3 Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Donnarumma: "Villa, momenti di grande paura. Rivedrò episodi arbitrali"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo: "L'Arechi è un'emozione, non siamo pronti per l'FVS"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?