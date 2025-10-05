Napoli in campo col Genoa, La Repubblica (ed. Napoli): "Maradona pieno, tocca a Neres"
Impegno casalingo per il Napoli. Dopo la sconfitta on campionato sul campo del Milan, ma dopo la vittoria interna contro lo Sporting Lisbona in Champions League, la squadra di Antonio Conte sfiderà il Genoa di Patrick Vieira. Questo il titolo dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Maradona pieno, tocca a Neres".
