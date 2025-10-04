Il fortino Maradona per ripartire. Cronache di Napoli: "Conte pensa a Neres per il Genoa"
Nel fortino Maradona per ripartire anche in campionato. Il Napoli cerca di voltare pagina dall’ultima sconfitta patita a San Siro contro il Milan e proverà a farlo contro il Genoa nel suo stadio, dove la truppa di Antonio Conte è imbattuta da ben 14 partite, ossia da dicembre 2024.
In difesa il tecnico salentino dovrà ancora rinunciare a Buongiorno e Rrahmani, con Beukema e Juan Jesus favoriti per una maglia da titolare. Cronache di Napoli non esclude neanche un impiego dal primo minuto di David Neres, entrato molto bene a San Siro e che potrebbe far rifiatare Politano.
