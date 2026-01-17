Napoli-Sassuolo , Gazzetta di Modena in apertura: "Ma si ferma anche Koné"
TUTTO mercato WEB
Oggi il Sassuolo scenderà in campo al Maradona, per il match valido per la 21a giornata di Serie A. I neroverdi, reduci dalla sconfitta contro la Roma, affronteranno un Napoli con grande voglia di rivalsa dopo i 3 pareggi consecutivi che lo hanno allontanato dalla vetta. Per l'occasione, il Sassuolo dovrà fare a meno di Koné come riportato dalla Gazzetta di Modena che scrive, in prima pagina: "Serie A: il Sassuolo a Napoli ma si ferma anche Koné".
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile