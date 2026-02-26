Notti da Champions, Corriere della Sera: "Atalanta da urlo. Juve, impresa sfiorata"

Solo la Dea rappresenterà l'Italia agli ottavi di finale di Champions League. "L'Atalanta è da urlo. Juve, impresa sfiorata", il titolo in taglio alto e in prima pagina del Corriere della Sera. L'unica squadra della Serie A capace di rimontare lo svantaggio nel playoff d'andata contro il Borussia Dortmund e regalarsi la permanenza nella competizione europea, merito del 4-1 trovato alla New Balance Arena ieri sera. Notte amara invece per i bianconeri di Spalletti, capaci di rifilare tre gol al Galatasaray e di rimettere in discussione il 5-2 dell'andata, ma con un uomo in meno per l'espulsione di Kelly ai tempi supplementari Osimhen ha spento ogni speranza di conquista del pass del turno successivo della Champions.

Raffaele Palladino, allenatore degli orobici, ha commentato così l'eroico trionfo in conferenza stampa post-partita: "Una serata che resterà nella storia. Voglio ringraziare tutti i miei calciatori che si sostenevano a vicenda, così come il mio staff e la società perché mi sta sempre vicino. Un grazie enorme anche ai 23 mila tifosi perché lo stadio oggi era fantastico: la città merita questo".

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato così dopo l'eliminazione dalla Champions al posto di Spalletti: "Penso sia giusto che venga a parlare la società. Siamo delusi ma orgogliosi per quanto mostrato anche per il feeling creato. Dobbiamo risvoltare. Abbiamo sbagliato una partita e trenta minuti e mezzo. Aggiungiamo la gara con il Napoli ma la squadra c'è, rimane rammarico. Non siamo fortunati sugli episodi ma siamo avanti".