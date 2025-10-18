Oggi il Torino, Il Mattino riprende le parole di Conte: "Napoli, vai al massimo"
Sette gare in 22 giorni sono certamente impegnative per il Napoli. La squadra di Antonio Conte è pronta a tuffarsi in un tour de force importante fra campionato e Champions League. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino che riprende le parole di Antonio Conte in conferenza stampa: "Napoli, vai al massimo".
