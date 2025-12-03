Il Cagliari sfida gli azzurri in coppa, L'Unione Sarda: "Voglia di impresa a Napoli"

"Voglia di impresa a Napoli": questo è uno dei titoli proposti oggi in prima pagina da L'Unione Sarda, parlando nello specifico del Cagliari che oggi affronta la formazione di Antonio Conte nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Rossoblù in campo senza alcun timore reverenziale, pur affrontando i campioni d'Italia in carica reduci anche da 3 vittorie tra campionato e Champions.

Pisacane alla vigilia: "Servirà una partita di alto livello da parte di tutti e per più di 90’, con quella compattezza che a Torino in certi frangenti è venuta meno. Ogni partita è importante per avvicinarci al miglioramento, è un’opportunità per ricercare la vittoria, vogliamo ritornare ad assaporare quel gusto. Dispiace perché i ragazzi lavorano bene e non c’è nulla da eccepire sull’atteggiamento e la dedizione, ma occorre tirare fuori qualcosa in più".