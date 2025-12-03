Juve ai quarti di Coppa Italia, La Stampa in prima pagina: "Spalletti vince ancora"

"Spalletti vince ancora, Juve avanti in Coppa Italia". È questo il titolo che compare oggi in un box sul taglio alto della prima pagina de La Stampa dopo il 2-0 rifilato all'Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia: i bianconeri passano ai quarti grazie ad un autorete e un calcio di rigore trasformato da Locatelli e attendono di conoscere l'avversaria del prossimo turno che uscirà fuori dalla sfida di oggi tra Atalanta e Genoa.

Per i bianconeri si tratta della terza vittoria di fila dopo quella in Champions League contro il Bodo/Glimit e sul Cagliari in campionato: "Ho visto la squadra meno preoccupata nel prendere delle decisioni e fare delle giocate - ha detto Luciano Spalletti nella conferenza stampa post partita -. Noi abbiamo bisogno di questo, perché non siamo una squadra fatta da 100metristi, però nelle altre partite non ero tranquillo in panchina invece oggi si. Questo significa che abbiamo fatto una partita corretta per tutti i 96 minuti. Gatti? Non lo so, perché lui ha male ed ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio. Domani verrete informati dai medici. Noi abbiamo la nostra qualità medica che vi dirà tutto. Le vittorie servono, perché è l'unica medicina corretta per sentirsi liberi dalle pressioni e tensioni. Io ho sempre visto qualcosa di meglio giorno per giorni. Adesso la squadra inizia a ragionare in maniera differente con la palla nei piedi. Oggi accontentiamoci perché abbiamo fatto dei passi in avanti non indifferenti".