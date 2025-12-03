Napoli bis, assalto alla Coppa Italia. Il Mattino apre: "Conte pensa già alla Juve"
Nella prima pagina di oggi de Il Mattino, è presente il consueto spazio dedicato alla formazione partenopea. Ecco il titolo a riguardo, riportato in taglio alto: "Napoli bis, assalto alla Coppa Italia. E Conte pensa già alla Juve". Azzurri in campo alle 18 contro il Cagliari: chi prevale affronterà ai quarti la vincente tra Fiorentina e Como.
Spazio alle seconde linee da parte di Antonio Conte, che vuole dare una chance a chi ha giocato meno per avere più soluzioni in futuro ma anche per far rifiatare i titolari in vista del campionato. Alle porte, infatti, c'è il big match contro la Juventus (che ieri in coppa ha battuto l'Udinese).
Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po' di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
