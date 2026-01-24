Pisa, la grande illusione. Il Tirreno: "Fa paura all'Inter con 2 gol ma poi deve capitolare"

"Pisa, la grande illusione. Fa paura all'Inter con 2 gol ma poi deve capitolare" scrive Il Tirreno in prima pagina quest'oggi. La doppietta iniziale di Moreo gela San Siro e illude il Pisa che poi è costretto a soccombere sotto i colpi dell'Inter di Chivu.

Meneghini scatenati e in rimonta già nel finale di primo tempo con il rigore di Zielinski e le reti di Lautaro Martinez e Pio Esposito. Nella ripresa poi Inter a valanga con i centri di Dimarco, Bonny e Mkhitaryan. Pisa ancora ultimo in classifica.