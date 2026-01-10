Possibile e clamoroso ritorno, Tuttosport in apertura: "Chiesa formula Juve"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport propone il seguente come titolo principale: "Chiesa formula Juve". Riscatto obbligatorio con un certo numero di presenze per convincere il Liverpool. Le società trattano alla ricerca dell'intesa, entrambe vogliono garanzie: i bianconeri di tenuta atletica, i Reds economiche.
Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo: "Toro-Baroni: ora o mai più". Stasera l'Atalanta: il tecnico deve dare un senso alla stagione. Ultima chiamata per la svolta, Zapata rischia di diventare un caso: si va verso la quarta esclusione di fila.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l'assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
