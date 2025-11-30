Primo posto in palio all'Olimpico, La Repubblica (ed. Napoli): "Stasera la sfida con la Roma"
TUTTO mercato WEB
Una sfida che vale la vetta della classifica. Roma e Napoli si sfideranno questa sera all'Olimpico in un match importantissimo e molto atteso. La squadra di Gian Piero Gasperini vuole dare continuità di risultati e tornare in testa mentre dall'altra parte gli azzurri di Antonio Conte vogliono agganciare il Milan vincitore ieri contro la Lazio. Questo il titolo dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Stasera la sfida con la Roma".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
3 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un paio di giocatori"
Pronostici
Calcio femminile