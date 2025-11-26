Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 26 novembre
La Champions League e in particolare le partite delle italiane rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 26 novembre. Ieri in campo Juventus e Napoli, che hanno fatto il loro dovere. Bianconeri vittoriosi sul campo del Bodo: primo tempo difficile, poi ripresa da vera Juve grazie soprattutto all'ingresso di Yildiz decisivo per i gol di Openda, McKennie e David. Azzurri invece capaci di venire a capo di un match ostico come quello casalingo col Qarabag: McTominay in rete, poi un autogol a chiudere i giochi.
Il programma prosegue oggi, mandando in scena le sfide di Inter e Atalanta. I nerazzurri di Chivu giocheranno a Madrid contro l'Atletico: obiettivo riscattare la sconfitta nel derby. Dea invece impegnata contro l'Eintracht: prima in Champions per Palladino, a Scamacca si chiedono i gol da playoff.
