Napoli, McTominay decisivo in Champions. Il Mattino oggi: "Ci pensa McFratm"

Solito spazio riservato al Napoli nella prima pagina de Il Mattino. Vale anche oggi, con il titolo riportato di seguito: "Ci pensa McFratm". Lo scozzese è decisivo nel match di Champions contro il Qarabag, firmando l'1-0 e propiziando l'autogol che vale il 2-0. Dopo la vittoria con l'Atalanta, ecco dunque un altro risultato positivo.

Conte a fine partita: "Era una partita sicuramente difficile per tanti motivi, però sono molto contento. Ho detto alla fine del primo tempo di continuare con questa attenzione, con questa determinazione, cercando di non farli giocare, perché è una squadra molto tecnica. Ero convinto che nel secondo tempo avremmo trovato il gol; certo, poi il rigore sembra un po' stregato, e il portiere ha fatto delle parate strepitose. Però sono molto contento, perché ho visto una squadra determinata, concentrata in un periodo sicuramente di grandissima difficoltà riguardo alle assenze".