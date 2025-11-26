Kenan entra e dà la svolta contro il Bodo, Tuttosport: "Yildiz scongela la Juve"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport opta per il seguente come titolo principale: "Yildiz scongela la Juve". Primo tempo horror contro il Bodo, poi entra Kenan e cambia la partita. Dalle sue iniziative nascono l'1-1 di Openda, il 2-1 di McKennie e il 3-2 di David. Spalletti: "Vittoria chiave, ma ora sto addosso ai ragazzi".
Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo in taglio basso: "Furia Baroni: adesso basta!". Toro, alle 8.30 al Fila dopo l'1-5 contro il Como. Le urla del tecnico fanno tremare lo spogliatoio: nel mirino i subentrati ma non solo.
