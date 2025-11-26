Juve, vittoria batticuore in Norvegia. La Stampa: "Continua la rincorsa Champions"
"Juve, vittoria batticuore in Norvegia. Continua la rincorsa Champions" scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi commentando così la vittoria per 3-2 in casa del Bodo Glimt. I bianconeri chiudono il primo tempo in svantaggio ma nel secondo tempo entrano in campo con un altro piglio e trovano la vittoria.
Decisivo l'ingresso di Yildiz che non segna ma entra nelle azioni dei gol. Si sblocca Openda, che trova il gol dell'1-1, poi ci pensa McKennie a regalare il gol del sorpasso. Nel finale prima il calcio di rigore procurato da un ingenuo fallo di Cabal e poi il gol definito 2-3 bianconero con la rete di Jonathan David. Spalletti sorride anche per i gol dei suoi nuovi attaccanti.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
