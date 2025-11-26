Champions, sorrisi italiani. La Repubblica: "Napoli ok. La Juventus vince soffrendo"
"Champions, Napoli ok. La Juventus vince soffrendo" scrive La Repubblica in prima pagina. Doppio successo italiano in Champions League. Vittoria per 2-0 del Napoli al Maradona nel giorno di Maradona. Prima l'errore dal dischetto di Hojlund, poi il gol di McTominay e l'autogol di Jankovic, procurato sempre dallo scozzese. In Champions la squadra di Conte non vinceva da quasi due mesi, lo scozzese non segnava in Europa da fine ottobre.
Sorride anche la Juventus che ha vinto per 3-2 in Norvegia grazie al gol di Jonathan David nel recupero. Dopo un primo tempo negativo e chiuso in svantaggio, la formazione di Luciano Spalletti ha raddrizzato la gara con i gol di Openda e McKennie. Decisivo anche l'ingresso di Kenan Yildiz, autore di grandi giocate e di assist importanti.
