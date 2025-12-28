Rimonta vincente sulla Reggiana, Il Secolo XIX: "La Samp si regala un sorriso"
In occasione della prima pagina di oggi, Il Secolo XIX dedica uno spazio ad entrambe le squadre di Genova. In primis alla metà blucerchiata della città, con questo titolo: "Rimonta vincente sulla Reggiana: la Samp si regala un sorriso". Vittoria per 2-1 da parte dei doriani, grazie alle reti messe a segno da Conti e Barak dopo il vantaggio emiliano con Portanova.
Come già detto, si parla anche del Genoa che domani sera affronterà la Roma. Gara speciale per il tecnico rossoblù, a cui il quotidiano dedica non a caso il titolo di oggi: "La partita del cuore, De Rossi: cara Roma, sarò felice se ti batterò".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
