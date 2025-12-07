Roma a Cagliari, Corriere della Sera (ed. Roma) in taglio basso: "Highlanders e cerotti"
A Cagliari per la vetta della classifica. La Roma scenderà in campo questo pomeriggio alla Unipol Domus per sfidare i rossoblù isolani con l'obiettivo dei tre punti per rispondere al successo dell'Inter di ieri sera contro il Como. Tante le assenze per Gasperini che vuole tornare al successo. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione romana del Corriere della Sera: "Gasp a Cagliari: highlanders e cerotti".
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
