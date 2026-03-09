La Roma va ko in casa del Genoa di De Rossi, Il Romanista in apertura: "VARi problemi"

"VARi problemi" scrive Il Romanista in apertura. Genoa-Roma 2-1. A Marassi la Roma subisce l'aggressività della squadra di De Rossi, va sotto su rigore ma la riporta subito in parità, poi la seconda rete rossoblù mette a nudo una lunga serie di indecisioni. Manca però un rigore netto per mani di Malinovskyi. Ora subito testa a Bologna e al match di Europa League.

"Loro hanno impostato la partita così ed era difficile giocarla, perché c'era aggressività. Abbiamo risposto bene, poi c'è stato il rigore e la partita si è compromessa. Era difficile giocare, molti raddoppi e lanci lunghi. Non siamo stati sotto per niente, non è un periodo positivo e non siamo stati fortunati. Non usciamo ridimensionati da questa partita" il commento del Gasp dopo il ko.