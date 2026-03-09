Il derby è del Milan, La Repubblica in apertura: "Allegri riapre la corsa scudetto"

Tra i temi trattati oggi da La Repubblica in prima pagina c'è anche quello calcistico, come si evince dal titolo presente in taglio basso e riportato di seguito: "Il derby è del Milan: Allegri riapre la corsa scudetto". Partita decisa dal più impensabile degli eroi, cioè il tanto discusso Estupinan. Rossoneri a -7 dall'Inter capolista.

Allegri nel post partita: "Io dico sempre che le stagioni si preparano i primi sei mesi, perché a marzo ci sono le partite che contano. Stasera non era facile, era molto pericolosa: l'abbiamo affrontata con grande serenità e con grande voglia contro una squadra forte. Intanto, non prendiamo gol da due partite e così si è già a metà dell'opera. Poi bisogna migliorare, perché negli ultimi 25 metri bisogna fare meglio. Siamo a 60 punti, e non era facile".