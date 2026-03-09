Il Milan vince il derby. Corriere della Sera in prima pagina: "E si avvicina un po' all'Inter"
"Il Milan vince il derby e si avvicina un po' all'Inter" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. Uno a zero rossonero nel derby contro l'Inter. Decide Estupinian, la mossa di Allegri, l'unico cambio di formazione rispetto all'ultima gara giocata in campionato.
Il derby di Milano, disputato ieri sera a San Siro, si è concluso con una vittoria di misura del Milan sull'Inter per 1-0, grazie a un gol decisivo di Pervis Estupinian al 35' del primo tempo. Questa risultato ha riaperto la lotta per lo scudetto, portando i rossoneri a -7 punti dalla capolista Inter (67 punti contro 60), con ancora 10 giornate da giocare.
