Milan-Inter dalla curva, La Repubblica Milano: "Nello spettacolo del derby gli interisti citano Vasco"
"Nello spettacolo del derby gli interisti citano Vasco" scrive La Repubblica Milano in prima pagina quest'oggi. Gruppi di amici che arrivano allo stadio insieme, con sciarpe diverse. Il vecchio San Siro ancora determinato a splendere. Il cuore di una città che ha vinto tutto, per una notte diviso in due, ma capace di battere all'unisono.
E nelle curve, solo quella interista a organizzare la coreografia prima della partita: sciarpe gialle, accompagnate da uno striscione: "Amo te come non ho fatto in fondo con nessuna", parole della canzone "E..." di Vasco Rossi, tifoso interista.
