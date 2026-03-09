De Rossi sgambetta la Roma, Il Tempo recita: "Giallorossi ko 2-1 a Genova"

"De Rossi sgambetta la Roma: giallorossi ko 2-1 a Genova": nella prima pagina di oggi de Il Tempo, questo è uno dei titoli che troviamo. Dopo il pari con la Juve nonostante il doppio vantaggio, la compagine romanista perde sul campo del Genoa. Non basta Ndicka: fatali le reti di Malinovskiy e Vitinha.

Gasperini nel post partita: "Contro la Juventus abbiamo fatto una grande partita, oggi abbiamo fatto una buona gara. Era una partita diversa perché l'impostazione del Genoa era non farci giocare e mettere palloni lunghi. Quando è così ti devi adattare e noi lo abbiamo fatto con grande spirito. Non è un momento fortunatissimo. Abbiamo fatto un errore netto sul rigore. Abbiamo pareggiato e pensavamo di vincere quando le squadre si sono allungate ma alla fine abbiamo perso. Lo spirito della squadra era altissimo. La prima parata di Svilar è stata nel finale su Malinovskyi e non abbiamo poi corso nessun tipo di pericolo".