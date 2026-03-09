Il Milan vince con l'Inter 1-0. La Stampa: "Parte la rimonta Scudetto di Allegri"

"Il Milan vince con l'Inter 1-0. Parte la rimonta Scudetto di Allegri" scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi. Gocus sul derby di Milano e sulle implicazioni per la corsa scudetto e Champions League. Rossoneri vittoriosi per 1-0 grazie al gol di Estupinian, Milan a -7 e corsa Scudetto riaperta, (67 punti contro 60), con ancora 10 giornate da giocare.

Massimiliano Allegri ha frenato gli entusiasmi post-partita: "Bella vittoria, ma piedi per terra, il campionato è lungo. I favorito sono ancora loro". Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, punta il dito sulle scelte e non fa polemica per gli episodi come il rigore contestato per un tocco di mani di Ricci.