Il Milan vince con l'Inter 1-0. La Stampa: "Parte la rimonta Scudetto di Allegri"
TUTTO mercato WEB
"Il Milan vince con l'Inter 1-0. Parte la rimonta Scudetto di Allegri" scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi. Gocus sul derby di Milano e sulle implicazioni per la corsa scudetto e Champions League. Rossoneri vittoriosi per 1-0 grazie al gol di Estupinian, Milan a -7 e corsa Scudetto riaperta, (67 punti contro 60), con ancora 10 giornate da giocare.
Massimiliano Allegri ha frenato gli entusiasmi post-partita: "Bella vittoria, ma piedi per terra, il campionato è lungo. I favorito sono ancora loro". Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, punta il dito sulle scelte e non fa polemica per gli episodi come il rigore contestato per un tocco di mani di Ricci.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Allegri non sbaglia un colpo: Milan mai ko con le big. Doppio 1-0 all'Inter e cinque vittorie su nove
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"