Crisi blucerchiata, Il Secolo XIX stamani: "La Samp affonda e pensa al Mancio"
Si parla anche delle due squadre di Genova oggi in prima pagina su Il Secolo XIX. Ecco il titolo riguardante la Sampdoria, protagonista di un weekend da incubo: "La Samp affonda e pensa al Mancio". Doriani battuti 3-0 dal Frosinone: a rischio Foti e Gregucci, Mancini possibile soluzione per la guida tecnica.
Allo sconforto blucerchiato fa da contraltare la gioia rossoblù: "Ciclone Genoa, la Roma al tappeto". Malinovskiy e Vitinha consentono di battere per 2-1 i giallorossi: 3 punti importanti per De Rossi, che con i suoi ragazzi si allontana dalla zona retrocessione.
Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c'è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
