Roma avanti di due gol, rimontata dalla Juve nel recupero. Il Messaggero titola: "Beffati"

Un dispiacere misto a rammarico enorme per Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma che ha dovuto assistere nell'ultimo quarto d'ora del match contro la Juventus ad una rimonta sensazionale dei bianconeri: da 3-1, i giallorossi sono stati ripresi 3-3 nel recupero. "Beffati", il titolo dedicato in taglio alto e in prima pagina da Il Messaggero. "Lazio spenta a Torino, rimane soltanto la Coppa", il prosieguo dell'apertura del quotidiano romano riguardo invece ai biancocelesti di Maurizio Sarri superati per 2-0 dai granata di D'Aversa.

Nel post-partita, a pareggio incassato, Gasp ha commentato: "Il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo vuoto solo per il gol a tempo scaduto che ci fa male, vedi sfumare due punti quasi in tasca. Il calcio è questo, i gol sono validi anche nei secondi finali. Peccato, ma il bicchiere è mezzo pieno. Con due punti in più sarebbe stato un bel passo, ma così è un buon risultato. Rammarico grande, ma prestazione superlativa. Si va avanti"

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha commentato così il ko subito: "Abbiamo fatto una partita spenta, le energie nervose e mentali erano a favore degli avversari e abbiamo pagato le conseguenze. A livello di palle-gol, ce ne sono state anche di più rispetto a loro ma l'atteggiamento di passività difensiva, che non è nostra, ha pesato. La squadra solitamente ha fatto bene mentre dobbiamo prendere atto di questa gara, senza farne un dramma, per tornare in campo tra pochi giorni. Se la prestazione di stasera è legata alla gara di Coppa, potremo fare bene ma abbiamo fatto un bell'errore e non dovevamo far spegnere l'entusiasmo. Devo essere bravo a non farne un dramma, hai perso una gara perché hai avuto meno motivazioni rispetto agli avversari".