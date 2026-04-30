Roma, l'ex Giannini a Il Tempo: "Credo in Gasperini, ma ora va accontentato"

"Credo in Gasperini, ma ora va accontentato". Parole di Giuseppe Giannini, riportate oggi in prima pagina su Il Tempo. L'ex trequartista e capitano della Roma ha voluto dire la sua sulla situazione del club giallorosso, con l'ex tecnico dell'Atalanta che - dopo un momento in cui sembrava poter lasciare a fine anno - è stato messo al centro del progetto dai Friedkin.

Due i segnali in questo senso: la separazione tra il club e Ranieri e l'imminente allontanamento del ds Massara (figure che con Gasp non andavano molto d'accordo). In estate però, come sottolinea Giannini, serve un mercato in linea con le esigenze del mister (cosa che in questa stagione, tra l'estate e gennaio, è avvenuta solo in minima parte).