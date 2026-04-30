Coppa Italia Primavera, L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta trionfa ai rigori sulla Juve"
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"L'Atalanta trionfa ai rigori sulla Juve": non può che essere quello appena riportato uno dei titoli principali dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo. La Primavera nerazzurra si è aggiudicata la Coppa Italia di categoria: 1-1 dopo 120 minuti, poi nerazzurri implacabili dal dischetto con 4 rigori segnati su 4.
Le parole di Zanchi, vice del tecnico Giovanni Bosi che era out per squalifica: "La qualità più grande è stata non mollare fino alla fine. Può capitare sempre un episodio, siamo stati bravi a crearci due occasioni nel finale. Poi ai rigori si vedeva che l’inerzia della partita era cambiata. Do merito a loro di non aver mai mollato".
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