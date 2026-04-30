Fabregas-Conte, Il Mattino recita questa mattina: "L'allievo sfida il maestro"
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Come ogni giorno, anche oggi uno dei titoli principali della prima pagina de Il Mattino riguarda il Napoli. Più nello specifico, il tema centrale è la partita di campionato che attende i partenopei e in particolare il confronto tra i due tecnici. Il titolo è quello riportato di seguito: "Fabregas-Conte: l'allievo sfida il maestro".
Sabato il Como attende gli azzurri: ai tempi del Chelsea lo spagnolo era agli ordini di Antonio. Terzo confronto stagionale tra i due: in campionato nel girone d'andata è finita 0-0, mentre in Coppa Italia ai quarti di finale hanno prevalso i lariani ai calci di rigore.
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