Roma-Parma nel mese d’ottobre? Il Diavolo inizia a sorridere…

Roma che viene da 4 vittorie di fila quando ospita il Parma in campionato. Una striscia che ha preso avvio col 2-1 del 2018-2019 ed è arrivata al 5-0 della passata stagione.

Soltanto in 1 occasione è uscito il segno 2 dall’Olimpico: 1996-1997, 0-1 al 27esimo turno. Quindi ecco una serie a tinte giallorosse fatta di 17 vittorie e 4 segni X con 52 gol per i capitolini e 13 per gli emiliani.

L’ultima volta dei Ducali a punti? Torneo 2014-2015, 23esimo turno, pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

Quella di stasera sarà una prima… nel senso che mai era stato disputato un Roma-Parma alla nona di A. Tuttavia, di incroci nel decimo mese dell’anno ne scopriamo 2 scartabellando fra gli almanacchi dedicati alla Maggica.

Quello più lontano nel tempo è datato 22 ottobre 1995, 1-1 con centri di Fonseca al 46’ e Baggio (Dino) al 75’. Fu questa l’ultima annata con Carlo Mazzone mister della Roma e del Principe Giuseppe Giannini in maglia giallorossa. La squadra della capitale chiuse al quinto posto in campionato, conquistando il pass per la successiva Coppa Uefa. A vincere lo scudetto fu il Milan, 15 punti più in alto dei romanisti.

Quello più recente è del 19 ottobre 2003, 2-0 con le marcature di Samuel al 28’ e Cassano al 61’. A fine torneo avrebbe lasciato Trigoria l’allenatore Fabio Capello (che in riva al Tevere ha ottenuto 1 scudetto, 2 secondi posti, un sesto e un ottavo). Totti e compagni chiusero il campionato alle spalle (nuovamente) del Milan, 11 punti sotto i rossoneri.

Insomma, la combinazione ottobre più Roma-Parma sembra portare fortuna al Diavolo (che ieri sera non è andato oltre l’1-1 in casa dell’Atalanta).

Situazione in classifica.

Roma a quota 18 punti (6V – 0X – 2P con 8GF e 3GS), 6 all’Olimpico (2V – 0X – 2P con 3GF e 2GS). Parma che si trova a 7 (1V – 4X – 3P con 3GF e 7GS), 2 lontano dal Tardini (0V – 2X – 2P con 0GF e 4GS).

Attenzione: quella dell’Olimpico sarà la sfida fra le due compagini col rapporto punti/gol più alto di questa Serie A. Sia giallorossi che gialloblù, infatti, viaggiano a un ritmo di 2,3 punti per ogni rete messa a segno.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

28 incontri disputati

21 vittorie Roma

6 pareggi

1 vittorie Parma

59 gol fatti Roma

16 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Parma 1-1, 24° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Parma 5-0, 17° giornata 2024/2025