Roma tra Torino e mercato, Il Messaggero: "In arrivo due attaccanti, Malen e Robinio Vaz"

Mentre la Roma ultima i preparativi per gli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, Gian Piero Gasperini sta per essere accontentato. Perché diretti verso la Capitale ci sono i due attaccanti richiesti, mentre Raspadori si allontana sensibilmente. Uno è Robinio Vaz, attaccante classe 2007 finito ai margini della rosa di De Zerbi all'OM, l'altro è l'olandese Donyell Malen, militante nella Premier League con l'Aston Villa.

Un classe 2007 per Gian Piero Gasperini. La Roma ha nettamente accelerato per Robinio Vaz, attaccante francese di origini senegalesi e bissau-guineane dell’Olympique Marsiglia. Per l’intesa definitiva, secondo quanto raccolto da TMW, si va verso il un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro bonus compresi, somma che verrebbe versata nelle casse del club francese dopo il 30 giugno 2026.