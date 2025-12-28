Roma, vicino il primo acquisto. Il Romanista in prima pagina: "RaspadOre"
"RaspadOre": questo il titolo principale scelto da Il Romanista per la prima pagina di oggi. Asse Roma-Madrid: ore importanti per l'affare Raspadori. Massara, forte dell'accordo col giocatore, preme sull'Atletico per la formula. Gasperini aspetta, Jack a inizio anno per dare subito nuova linfa al suo attacco.
Si parla anche delle possibili scelte in vista del match di domani contro il Genoa, con questo titolo in taglio basso: "Alla ricerca della Joya perduta: Dybala si scalda". Paulo mai a segno all'Olimpico in Serie A nel 2025. Senza Pellegrini, serve il suo talento per ripartire".
Zhegrova un'arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
