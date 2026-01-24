Scontri prima del Celtic, La Repubblica Bologna: "Pioggia di denunce e daspo"

"Dopo il Celtic 47 arresti" è il titolo de La Repubblica Bologna in edicola quest'oggi sui fatti di Bologna-Celtic. Non è stata una gara semplice dal punto di vista dell'ordine pubblico quella tra Bologna e Celtic di giovedì sera allo stadio Renato Dall'Ara.

A seguito di alcune provocazioni verbali rivolte dai tifosi scozzesi nei confronti di un gruppo di circa trenta persone di tifosi locali è scaturita una rissa di alcuni minuti, nel corso della quale c'è stato anche il lancio di alcune bottiglie in vetro e l'utilizzo di cinture in cuoio: 41 scozzesi, un irlandese e 5 italiani sono stati denunciati.

Sono accusati, a vario titolo, di rissa e lancio di materiale pericoloso. Un cittadino scozzese è stato, invece, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. In merito alle condotte descritte, il Questore Gaetano Bonaccorso ha emesso 4 provvedimenti di Da.spo e 41 fogli di Via obbligatori, tutti notificati.