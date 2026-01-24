Scontro salvezza al Franchi, L'Unione Sarda: "Cagliari, a Firenze a caccia di punti"

"Cagliari, a Firenze a caccia di punti" scrive L'Unione Sarda in prima pagina quest'oggi. Galvanizzato dalla vittoria con la Juve, il Cagliari cerca continuità oggi alle 18 a Firenze. Potrebbe tornare Zappa. Tra i convocati anche Dossena e Sulemana. Caprile, tra i pali è pronto a indicare la via ai suoi compagni.

Così Pisacane alla vigilia:"Ogni partita è una storia a sé e l'abbiamo preparata come sempre in modo accurato guardando a chi troviamo davanti e alle nostre caratteristiche, lavorando su ciò che ha funzionato bene contro la Juventus e ciò che abbiamo sbagliato".

Ancora il tecnico dei rossoblù: "Domani sarà uno scontro diretto, ma la Fiorentina è una squadra costruita non per la salvezza. Ha un organico importante, oggi rimpiazza alcuni giocatori con altri forti. Ha uno stato emotivo particolare, in questo momento è in fiducia anche se perdere il Presidente li ha segnati".