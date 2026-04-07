Scudetto, Napoli a -7 dall'Inter. Il Corriere dello Sport in apertura: "Conte lo tiene in vita"

"Conte lo tiene in vita". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla lotta Scudetto tenuta ancora in vita dal Napoli. Gli azzurri infatti hanno mantenuto il -7 dalla capolista Inter, sfruttando la vittoria conquistata al Maradona contro il Milan. Una sfida decisa dal gol di Politano, che ha consentito ai partenopei di portare a casa i tre punti e scavalcare proprio i rossoneri al secondo posto con 65 punti. Quinto successo di fila per il Napoli, che a sette giornate dalla fine continua a sognare.

JUVENTUS - In prima pagina anche il successo della Juventus, che si è riavvicinata al quarto posto in classifica. I bianconeri infatti hanno sfruttato il successo interno con il Genoa, battuto 2-0 dopo le reti di Bremer e McKennie. I bianconeri si sono portati a quota 57, ad un solo punto di distanza dal Como che ad oggi sarebbe qualificato in Champions. Il grande obiettivo della Vecchia Signora, tuttavia, è più vivo che mai in una fase decisiva della stagione.

ROMA - Spazio dedicato anche alla Roma, scottata dal 5-2 subito contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato. L'ordine dei Friedkin è quello di rifondare la formazione giallorossa, puntando comunque sul tecnico Gian Piero Gasperini, che gode ancora della fiducia della società. La Roma, ora a -4 dalla zona Champions, dovrà riprendere il proprio cammino per non vedere sfumato il grande obiettivo.