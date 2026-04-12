Stasera il Como sfida l'Inter. La Provincia in prima pagina: "Tra Scudetto e Champions"

Rompere l’incantesimo Inter per tornare al quarto posto e rispondere ai successi di Juventus e Roma. Il cammino di Cesc Fabregas si incrocia di nuovo con quello di Cristian Chivu, nel match al Sinigaglia che chiuderà la domenica della 32^ giornata di Serie A.

Il tecnico spagnolo recupera in extremis Jesus Rodriguez e Jacobo Ramon, i quali però dovrebbero comunque partire dalla panchina. La novità potrebbe essere un cambio di disposizione, con una linea a tre in difesa che vedrà Smolcic braccetto di destra e un attacco leggero formato da Nico Paz e Baturina alle spalle non del vice capocannoniere del campionato Douvikas, ma di Diao.

Alla vigilia Fabregas ha dichiarato in conferenza stampa: “All’andata ci ha fatto gol Carlos Augusto e Thuram in contropiede, mi era piaciuta quella partita. Siamo stati un po' naif in alcune situazioni nel 4-0. Io preparo tutte le partite alla stessa maniera. Per me tutte sono finali di Champions. Sono cresciuto così, a scuola e all'Arsenal, al Barcellona e pure al Como. Anche se non ci arrivavo fisicamente, io volevo vincere. L'Inter è una squadra forte, vogliamo trovare soluzioni, ovvio. Ma non è che se vinci o perdi contro l'Inter fai una migliore o peggiore stagione. Il percorso è nostro, non possiamo dimenticare e fare i fenomeni contro l'Inter. Andare invece con umiltà, credere di potercela fare".