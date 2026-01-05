Tris al Bologna e vetta, QS in prima pagina: "Inter, la legge della ThuLa"

"Inter, la legge della ThuLa". Con questa prima pagina il Quotidiano Sportivo mette in evidenza la forza motrice dei nerazzurri, con Lautaro e Thuram sugli scudi e in compagnia di Zielinski a bucare il Bologna 3-1: un trionfo a San Siro che ha certificato il ritorno in vetta di Chivu, con tanto di risposta ai risultati ottenuti da Milan prima e Napoli poi.

Nel frattempo la Fiorentina si è ripresa. "Cremonese beffata da Kean", finisce 1-0 al Franchi con un gol del centravanti italiano entrato dalla panchina e al posto giusto nel momento giusto per spingere in porta la palla da tre punti d'oro colato: la Viola così ha agganciato Pisa e Verona a 12 punti e ora punta alla salvezza che dista solamente tre passi. Il Genoa di Daniele De Rossi è il nuovo obiettivo nel mirino.