Ventura al Corriere dello Sport sul derby di Torino: "Col VAR ne avrei vinti di più"
"Col VAR ne avrei vinti di più". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. A pronunciare queste frasi, relative al derby di Torino, è Giampiero Ventura. L'ex commissario tecnico della nazionale italiana, che ha vinto la stracittadina della Mole, si è soffermato sul calcio di adesso e sulla sfida fra Juve e Toro di questa sera.
