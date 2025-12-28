Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Viola battuti 1-0 anche a Parma, il titolo de La Nazione: "Fiorentina, fine pena mai"

Viola battuti 1-0 anche a Parma, il titolo de La Nazione: "Fiorentina, fine pena mai"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Andrea Piras
Oggi alle 07:48Rassegna stampa
Andrea Piras

Il successo contro l'Udinese non è bastato a dare una svolta al campionato della Fiorentina. I viola vengono sconfitti anche a Parma in uno scontro diretto delicatissimo per la salvezza. Un 1-0 firmato da Sorensen che relega la squadra di Paolo Vanoli sempre più all'ultimo posto in classifica. Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione: "Fiorentina, fine pena mai. Viola battuti anche a Parma".

Articoli correlati
Che giornata per Sorensen: primo gol in Serie A e vittoria pesante per il Parma Che giornata per Sorensen: primo gol in Serie A e vittoria pesante per il Parma
Fiorentina, sospiro di sollievo per Piccoli: solo una botta al torace nel finale... Fiorentina, sospiro di sollievo per Piccoli: solo una botta al torace nel finale del match di Parma
Parma, Circati: "Orgoglioso della fascia da capitano. Oggi abbiamo giocato più fluidi... Parma, Circati: "Orgoglioso della fascia da capitano. Oggi abbiamo giocato più fluidi del solito"
Altre notizie Rassegna stampa
Paz, Ramon e Douvikas, La Provincia di Como in apertura: "TREonfio a Lecce" Paz, Ramon e Douvikas, La Provincia di Como in apertura: "TREonfio a Lecce"
"Juve, fatica ma poi sfonda. Udinese, pari tra le polemiche", l'apertura de Il Gazzettino... "Juve, fatica ma poi sfonda. Udinese, pari tra le polemiche", l'apertura de Il Gazzettino
I bianconeri vincono a Pisa, QS in prima pagina: "Juve di forza, Spalletti è lì" I bianconeri vincono a Pisa, QS in prima pagina: "Juve di forza, Spalletti è lì"
Stasera arriva l'Inter, L'Eco di Bergamo: "Atalanta, serata di gala contro la capolista"... Stasera arriva l'Inter, L'Eco di Bergamo: "Atalanta, serata di gala contro la capolista"
Roma, vicino il primo acquisto. Il Romanista in prima pagina: "RaspadOre" Roma, vicino il primo acquisto. Il Romanista in prima pagina: "RaspadOre"
Viola battuti 1-0 anche a Parma, il titolo de La Nazione: "Fiorentina, fine pena... Viola battuti 1-0 anche a Parma, il titolo de La Nazione: "Fiorentina, fine pena mai"
Lazio, pari all'ultimo minuto. Il Tempo titola: "Ennesima occasione sprecata" Lazio, pari all'ultimo minuto. Il Tempo titola: "Ennesima occasione sprecata"
Battuto 2-0 il Pisa, La Stampa in taglio basso: "Svolta Spalletti, la Juve al secondo... Battuto 2-0 il Pisa, La Stampa in taglio basso: "Svolta Spalletti, la Juve al secondo posto"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
2 Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"
3 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 dicembre
5 Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Un buon Pisa non basta a fermare la Juventus: terza vittoria di fila, ma senza brillare
Immagine top news n.1 Davis fa impazzire l'Udinese. Ma la Lazio non ci sta: nuovo silenzio stampa
Immagine top news n.2 Serie A, 17^ giornata LIVE: Nkunku sostituisce Leao, c'è Thuram con Lautaro
Immagine top news n.3 Autogol di Calabresi, poi il tap-in di Yildiz: Pisa al palo, la Juventus vince e centra il filotto
Immagine top news n.4 Davis gela la Lazio al 95': 1-1 tra l'Udinese e i biancocelesti. Polemiche nel finale
Immagine top news n.5 Il Como torna a riveder le stelle: 3-0 al Lecce con un super Nico Paz. Ma il 1° gol farà discutere
Immagine top news n.6 Allegri accoglie Fullkrug: "È arrivato sorridente, ha caratteristiche che in squadra non avevamo"
Immagine top news n.7 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Udinese come una sbornia collettiva. E, ironia, pure al Tardini la decide un portiere
Immagine news Serie A n.2 Roma-Genoa sarà la partita di De Rossi, ma serve una vittoria per chiudere l'anno al 4° posto
Immagine news Serie A n.3 Lecce, il 2025 si chiude con un ko. Il futuro fra campo e mercato
Immagine news Serie A n.4 Lievita benissimo la Juventus di Spalletti, vince una gara difficile a Pisa
Immagine news Serie A n.5 Il Torino è bocciato all'esame di maturità. Baroni: "Abbiamo fallito il saltino. Di nuovo"
Immagine news Serie A n.6 Che giornata per Sorensen: primo gol in Serie A e vittoria pesante per il Parma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Stankovic: "Partita molto difficile. Stiamo raccogliendo il seminato"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 18ª giornata: Alvini al primo posto
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 18ª giornata: Ghedjemis show!
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 18ª giornata: Busio in vetta
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori difensori dopo la 18ª giornata: Tiritiello guida, Bracaglia insegue
Immagine news Serie B n.6 Bari, Vivarini: "Abbiamo avuto cinque occasioni, ho visto il giusto spirito"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, D'Agostino: "Crediamo nella B. Nessuno andrà via a gennaio"
Immagine news Serie C n.2 Brescia, Pasini: "Balotelli non fa parte del progetto, ma prenderemo una punta importante"
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Ninivaggi: "Il 2025 l'anno di una salvezza non scontata"
Immagine news Serie C n.4 Tra una settimana ancora in campo la Serie C. Il programma della 20ª giornata
Immagine news Serie C n.5 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Napoli, Conte cerca continuità dopo il successo in Arabia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.4 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.5 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?