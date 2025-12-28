Viola battuti 1-0 anche a Parma, il titolo de La Nazione: "Fiorentina, fine pena mai"
Il successo contro l'Udinese non è bastato a dare una svolta al campionato della Fiorentina. I viola vengono sconfitti anche a Parma in uno scontro diretto delicatissimo per la salvezza. Un 1-0 firmato da Sorensen che relega la squadra di Paolo Vanoli sempre più all'ultimo posto in classifica. Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione: "Fiorentina, fine pena mai. Viola battuti anche a Parma".
