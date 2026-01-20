Vittoria e dominio sulla Lazio. L'apertura de La Provincia: "Adesso il Como sta da Papa"

Il Como archivia subito il passo falso di quattro giorni fa contro il Milan e torna a vincere in campionato vincendo in trasferta contro la Lazio per 0-3 nel posticipo del lunedì sera che ha chiuso la 21^ giornata di Serie A e che vede i lariani restare sesti attaccati al treno Europa, staccando le inseguitrici e accorciando a due lunghezze di distanza sulla Juventus quinta.

All’Olimpico la formazione allenata da Cesc Fabregas ci mette appena 90 secondi a trovare il gol del vantaggio, grazie ad una bella verticalizzazione per Valle che trova a rimorchio Baturina, il quale non sbaglia con un destro preciso che batte Provedel e che gli vale terzo gol in Serie A, il secondo negli ultimi nove giorni. La gara si mette in discesa per gli ospiti che al 24’ trovano anche il raddoppio con Nico Paz. Lo stesso numero 10 argentino avrebbe sui piedi al 35’ il rigore del possibile ko ma si lascia ipnotizzare da Provedel, che lo costringe al secondo errore in Serie A. Ci pensa però ad inizio secondo tempo a far calare il sipario sul match con un preciso sinistro dal limite dell’area.

Una vittoria analizzata così da Fabregas in conferenza stampa: “Una grande partita, avete parlato tutta la settimana di risultato e giochisti e ho messo un centrocampista in attacco. Era la partita giusta per giocare così, il mio sogno che tutti i ragazzi siano funzionali al nostro gioco. Piano piano ci sono stati tanti cambiamenti e c'è bisogno di tempo, si parlava sempre di Baturina per esempio e dobbiamo puntare sui giocatori giovani e alcuni hanno bisogno di più tempo. Piano piano si fanno trovare pronti, la squadra sta giocando bene ed ha grande fiducia. E' un percorso tosto, lo stiamo affrontando con grandissima serenità".